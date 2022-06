Η Τζάντα Πίνκετ Σμιθ «σπάει» τη σιωπή της για το χαστούκι στα Όσκαρ: «Ελπίζω να συμφιλιωθούν» (βίντεο)

Η Τζάντα Πίνκετ Σμιθ μίλησε για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με το χαστούκι του συζύγου της Γουίλ Σμιθ στον Αμερικανό κωμικό Κρις Ροκ, κατά τη διάρκεια της 94ης τελετής απονομής των Όσκαρ.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε με λεπτομέρεια στο περιστατικό που ακόμα συζητά το Χόλιγουντ, στη διαδικτυακή εκπομπή της «Red Table Talk» που προβάλλεται στο Facebook. Νωρίτερα, η Πίνκετ Σμιθ σχολίασε τα γεγονότα με ένα meme που έγραφε: «Αυτή είναι μια περίοδος για “θεραπεία”. Κι εγώ είμαι έτοιμη».

Το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στην αλωπεκία. Ο Γουίλ Σμιθ χαστούκησε τον Ροκ στη σκηνή της απονομής Όσκαρ επειδή ο δεύτερος έκανε ένα χιουμοριστικό σχόλιο σχετικά με το ξυρισμένο κεφάλι της Πίνκετ Σμιθ, αποτέλεσμα της ασθένειάς της.

