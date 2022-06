Η Βρετανία γιορτάζει τα 70 χρόνια της βασίλισσας Ελισάβετ στον θρόνο (φωτό/βίντεο)

Με το «Trooping the Colour», την ετήσια στρατιωτική παρέλαση, ξεκίνησαν οι εορτασμοί των 70 χρόνων της βασίλισσας Ελισάβετ στον θρόνο της Μεγάλης Βρετανίας («Πλατινένιο Ιωβηλαίο»). Η παρέλαση άρχισε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο κέντρο του Λονδίνου. Στην παρέλαση συμμετέχουν πάνω από 1.200 στρατιωτικοί της Μεραρχίας του Βασιλικού Οίκου με 240 άλογα, δέκα στρατιωτικές μπάντες και περίπου 400 μουσικούς. Στο Λονδίνο ταξίδεψε και ο εγγονός της βασίλισσας, πρίγκιπας Χάρι με τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ και τα δυό τους παιδιά.

Λίγο μετά την παρέλαση, υπήρξαν επεισόδια με διαδηλωτές, οι οποίοι παρασύρθηκαν από την αστυνομία καθώς διέκοψαν την παρέλαση.

