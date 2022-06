Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγορεύει την είσοδο στους Ρώσους λομπίστες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι απαγόρευσε όλους τους Ρώσους λομπίστες από τις εγκαταστάσεις του για να τους αποτρέψει να διαδίδουν «προπαγάνδα» της Μόσχας για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Effective immediately, Russian company representatives are no longer allowed to enter @Europarl_EN premises.

We must not allow them any space to spread their propaganda & false, toxic narratives about the invasion of #Ukraine.

We will remain united & strong against autocrats.

— Roberta Metsola (@EP_President) June 2, 2022