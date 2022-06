Δεύτερη μέρα εορτασμών για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο, χωρίς τη βασίλισσα Ελισάβετ (φωτό/βίντεο)

Η λειτουργία των ευχαριστιών που πραγματοποιείται σήμερα στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο, ως μέρος των εορτασμών του Πλατινένιου Ιωβηλαίου (70 χρόνια στον θρόνο), έχει σκοπό να αποτελέσει παράδειγμα του ιδιαίτερου ρόλου της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ στη βρετανική ζωή τόσο ως αρχηγού κράτους όσο και της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Watch live: Guests arrive at Queen’s Platinum Jubilee service of thanksgiving https://t.co/qBPqQPggR5



Η βασίλισσα διορίζει αρχιεπισκόπους, επισκόπους και ηγουμένους κατόπιν συμβουλής από τον Βρετανό πρωθυπουργό – εξού και η συμβολική σημασία της επιλογής του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Παύλου.

Ωστόσο, φέτος, δεν θα παραβρεθεί στην εκδήλωση όπως ανέφερε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, λόγω δυσφορίας που ένιωσε κατά τη διάρκεια της παρέλασης Trooping the Color αλλά θα την παρακολουθήσει από το σπίτι.

#PlatinumJubilee celebrations continue with a national service of thanksgiving from @StPaulsLondon.

Presented by David Dimbleby, Kirsty Young and Sophie Raworth, coverage on @BBCOne is produced by BBC Studios.

#HM70 | 9.15am Fri 3 June | @BBCOne | #MadeByBBCStudios pic.twitter.com/Br91wQJjjb

— BBC Studios (@bbcstudios) June 3, 2022