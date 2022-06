Θετικός στον κορωνοϊό ο Ζοζέπ Μπορέλ

Θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Ζοζέπ Μπορέλ.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Ισπανός πολιτικός μέσα από ανάρτησή του στο Twitter. Όπως σημείωσε έχει αισθάνεται καλά και έχει τεθεί ήδη σε απομόνωση.

I have been tested positive for Covid-19.

In line with the relevant rules and procedures, I am in self-isolation.

I am feeling fine.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 5, 2022