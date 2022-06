Πόλεμος στην Ουκρανία: Το κορίτσι με το κόκκινο φόρεμα

Μια νεαρή κοπέλα επέστρεψε στα συντρίμμια του κατεστραμμένου πλέον σχολείου της με το φόρεμα του χορού – την ημέρα που υποτίθεται ότι θα γινόταν ο χορός.

Η ιστορία, που δημοσιεύτηκε στο Twitter από το Ουκρανικό Κέντρο Πολιτικών Ελευθεριών, προέρχεται από την Anna Episheva, η οποία μοιράστηκε μια εικόνα της ανιψιάς της με το κόκκινο φόρεμα.

«Η ανιψιά μου έπρεπε να αποφοιτήσει φέτος από το λύκειο. Αυτή και οι φίλες της αγόρασαν φορέματα και ανυπομονούσαν για αυτή τη μέρα. Μετά ήρθαν Ρώσοι. Το σχολείο της χτυπήθηκε άμεσα και καταστράφηκε. Σήμερα επέστρεψε σε ό,τι έχει απομείνει από το σχολείο και τα σχέδιά της», έγραψε στο Twitter.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται η νεαρή γυναίκα, με τουαλέτα σε έντονο κόκκινο χρώμα και φόντο έναν απέραντο ερειπιώνα που κάποτε ήταν το σχολείο της.

Anna Episheva: My niece was supposed to graduate this year from her high school. She and her friends bought dresses and were looking forward to this day. Then Russians came. Her school was directly hit and destroyed. Today she came back to what is left of her school and her plans pic.twitter.com/q9cJW2j8f0

