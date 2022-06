Νέο κρεσέντο Ερντογάν: Ο Μητσοτάκης επιτέθηκε στην Τουρκία σαν να μην είχαμε συναντηθεί προηγουμένως

Σκληρή γλώσσα εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη χρησιμοποίησε εκ νέου ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, κλιμακώνοντας τις φραστικές τους επιθέσεις.

Στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο Ερντογάν αναφέρθηκε και πάλι στον Έλληνα πρωθυπουργό, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Στο γεύμα εργασίας που είχαμε μεταξύ μας, είχαμε πει να μη βάλουμε άλλους ανάμεσα μας. Να κάνουμε οι δυο μας τις συνομιλίες. Και ενώ είπε να μην υπάρχουν τρίτες χώρες ανάμεσά μας, δυο με τρεις εβδομάδες μετά τη συνάντηση μας, στις ΗΠΑ, στο Κογκρέσο, έκανε ομιλίες εναντίον της Τουρκίας και των συμφερόντων της Τουρκίας, σαν να μην είχαμε συναντηθεί». Και πρόσθεσε: «Μετά πήγε στο Νταβός κι έκανε τα ίδια. Ας μην παρεξηγούν, εμείς είμαστε υπέρ της πολιτικής με αξιοπρέπεια. Εμείς δεν λέμε ναι στην πολιτική που έχει έλλειψη αξιοπρέπειας».

Ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε επίσης: «Σήμερα στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν 9 βάσεις των ΗΠΑ. Ωραία αυτές οι βάσεις εναντίον ποιου εγκαταστάθηκαν; Μας απαντούν και λένε εναντίον της Ρωσίας. Μη μας παρεξηγήσουν, αλλά δεν το χάφτουμε αυτό». Και συνέχισε: «Σήμερα η Ελλάδα χρωστάει 400 δισ. ευρώ. Παρόλα αυτά, χώρες της Ευρώπης που δεν θα πω τα ονόματα τους της παραχωρούν όπλα, ελικόπτερα, αεροσκάφη. Όπως και οι ΗΠΑ στηρίζει με τον ίδιο τρόπο και παραχωρεί. Εναντίον ποιου;».

«Η Τουρκία δεν μπορεί να υποστηρίξει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ τη στιγμή που η κρατική της τηλεόραση μεταδίδει συνεντεύξεις ηγετών τρομοκρατών. Το ίδιο ισχύει και για τη Φινλανδία», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, σύμφωνα με τηλεγράφημα του πρακτορείου Αναντολού.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε αυτή την επισήμανση, στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων του με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Εκτός από το ζήτημα των «τρομοκρατών», η Τουρκία κατηγορεί επίσης τη Σουηδία και τη Φινλανδία ότι ανέστειλαν τις πωλήσεις όπλων στη χώρα από το 2019, ως αντίποινα για την τουρκική στρατιωτική εισβολή στη βόρεια Συρία. Οι δύο χώρες είχαν αναφερθεί στο ενδεχόμενο αποστολής διπλωματικών αντιπροσωπειών στην Άγκυρα, όμως ο Ερντογάν τους απέτρεψε από το να επιχειρήσουν το ταξίδι.

LIVE: Türkiye’s President Erdogan and his Venezuelan counterpart Maduro hold joint press conference in Ankara https://t.co/zS7co8K9GS

— PresserWatch (@PresserWatch) June 8, 2022