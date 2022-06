Συρία: Έτοιμοι να «συντονιστούν» με τον Άσαντ οι Κούρδοι εάν δεχθούν τουρκική επίθεση

Έτοιμοι να στραφούν στον Άσαντ για βοήθεια, εάν η Τουρκία κάνει πράξη τις απειλές της και εισβάλει εκ νέου στη βόρεια Συρία, δηλώνουν οι υποστηριζόμενοι από τις ΗΠΑ Κούρδοι της Συρίας, όπως σημειώνει σε άρθρο του το Associated Press.

Οι υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (Syrian Democratic Forces – SDF) εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία «επαναβεβαιώνουν την ετοιμότητά τους να συντονιστούν με τις δυνάμεις της κυβέρνησης της Δαμασκού (σ.σ. του Μπασάρ αλ Άσαντ) για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής τουρκικής εισβολής και την προστασία των συριακών εδαφών ενάντια στην κατοχή».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «μια ενδεχόμενη τουρκική εισβολή πρόκειται να επηρεάσει την σταθερότητα και την ενότητα των εδαφών της Συρίας».

An SDF Military Council meeting chaired by Mazloum Abdi states that if Turkey attacks a specific part of Syria, SDF may also retaliate in other Turkish-held parts; says it is “ready to coordinate with Damascus government forces” to repel a Turkish attack. https://t.co/NRpHDXIUsd

