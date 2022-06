Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Κύπρο

Σεισμική δόνηση 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 04.40 το πρωί στην Κύπρο και έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου, την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022 και τοπική ώρα 04:40 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους M 4.9 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή της Ξυλοφάγου, 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Παραλιμνίου και εστιακό βάθος 45 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Κύπρο, ιδιαίτερα στην επικεντρική περιοχή και στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου. Έγινε, επίσης, αντιληπτός στη Συρία, Λίβανο, Ισραήλ και Τουρκία. Το φαινόμενο παρακολουθείται από το Σεισμολογικό Κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.

