ΗΠΑ – νέα έρευνα: Πιο πιθανό να εμφανίσουν μελάνωμα όσοι καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ψαριών

Η μεγάλη κατανάλωση ψαριών σχετίζεται με αύξηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του δέρματος (μελανώματος), σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στις ΗΠΑ, στην επιθεώρηση «Cancer Causes & Control», από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Μπράουν του Ρόουντ Άιλαντ.

Ο λόγος για μια έρευνα που έγινε σε δείγμα 491.367 ενηλίκων, με μέση ηλικία τα 62 έτη, σε βάθος 15ετίας. Από αυτούς, οι 5.034 (περίπου 1%) διαγνώστηκαν με κακόηθες μελάνωμα και οι 3.284 (0,7%) με τοπικό μελάνωμα σταδίου 0.

