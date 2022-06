Υπουργοί Άμυνας ΗΠΑ – Κίνας: Συγκρούστηκαν για την Ταϊβάν κατά την πρώτη τους συνάντηση

Οι υπουργοί Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, και της Κίνας, Γουέι Φένγκε, «συγκρούστηκαν» για την Ταϊβάν κατά τις πρώτες – πρόσωπο με πρόσωπο – συνομιλίες που είχαν σήμερα στη Σιγκαπούρη, με το Πεκίνο από τη μια πλευρά να διαμηνύει πως θα «σπάσει» κάθε «συνωμοσία (ταϊβανεζικής) ανεξαρτησίας», και την Ουάσιγκτον από την άλλη να ζητά τον τερματισμό των (κινεζικών) «αποσταθεροποιητικών ενεργειών».

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν είπε στον Κινέζο ομόλογό του, Γουέι Φένγκε, ότι η Κίνα πρέπει «να απέχει από περαιτέρω αποσταθεροποιητικές ενέργειες απέναντι στην Ταϊβάν», σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

