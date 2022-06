Φον ντερ Λάιεν – Κίεβο: Την επόμενη εβδομάδα η απάντηση στο ουκρανικό αίτημα υποψηφιότητας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποσχέθηκε σήμερα στο Κίεβο μια απάντηση «την προσεχή εβδομάδα» στις φιλοδοξίες της Ουκρανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που η ρωσική επίθεση κλιμακώνεται στην ανατολική Ουκρανία.

«Οι σημερινές συζητήσεις θα μας επιτρέψουν να ολοκληρώσουμε την αξιολόγησή μας» για την ενδεχόμενη χορήγηση στην Ουκρανία του καθεστώτος του υποψήφιου μέλους στην ΕΕ «έως το τέλος της προσεχούς εβδομάδας», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο Ζελένσκι.

Η Ουκρανία ζητεί συγκεκριμένη «νομική δέσμευση» που να της επιτρέπει να λάβει το συντομότερο δυνατόν επίσημο καθεστώς υποψηφίου μέλους στην ΕΕ, αλλά οι 27 είναι πολύ διχασμένοι στο θέμα αυτό.

The @EU_Commission is preparing ⁰our recommendation for EU Member States.⁰⁰My discussions today with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal will enable us to finalise our assessment.⁰⁰The path is known.

I appreciate the efforts and determination of Ukraine in this process. pic.twitter.com/wBJmOJ2P5x

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022