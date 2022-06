Ουκρανία: Στο Κίεβο μεταβαίνουν Μακρόν, Σολτς και Ντράγκι

Σε τρένο με προορισμό την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, επιβιβάστηκαν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι.

Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες επιβιβάστηκαν σε συρμό στην Πολωνία και αναμένεται να φτάσουν αργότερα σήμερα το πρωί στο Κίεβο, σύμφωνα με το γερμανικό δίκτυο ZDF και την ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

There’s always that Italian guy on the night train who just wants to chat chat chat even when you just want to go to sleep pic.twitter.com/kh6WgxrHSY

— Stanley Pignal (@spignal) June 16, 2022