Ουκρανία: Στο Κίεβο Μακρόν, Σολτς, Ντράγκι – Συναντώνται με Ζελένσκι

Στο Κίεβο έφτασε λίγο μετά τις 9:30 π.μ. το τρένο στο οποίο είχαν επιβιβαστεί ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Γερμανός καγκελάριος και ο πρωθυπουργός της Ιταλίας πραγματοποιούν την πρώτη τους επίσκεψη στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Χρειάστηκαν εβδομάδες για να οργανωθεί η επίσκεψη των τριών ευρωπαίων ηγετών, με τους ίδιους να επιχειρούν να ξεπεράσουν την κριτική εντός της Ουκρανίας σχετικά με τις ενέργειές τους ως προς τον πόλεμο.

Το Reuters σημειώνει πως το Κίεβο έχει ασκήσει κριτική εις βάρος της Γαλλίας, της Γερμανίας και σε μικρότερο βαθμό της Ιταλίας για αδυναμία να ενεργήσουν υπέρ της Ουκρανίας και τις έχει κατηγορήσει ότι καθυστέρησαν τις παραδόσεις όπλων και ότι προέταξαν την προσωπική τους ευημερία αντί της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ουκρανίας.

Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες επιβιβάστηκαν σε συρμό στην Πολωνία νωρίς το πρωί.

