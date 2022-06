Κίεβο: Στο Ιρπίν Μακρόν, Σολτς και Ντράγκι – «Η Ουκρανία πρέπει να αντισταθεί και να κερδίσει»

Στο βομβαρδισμένο Ιρπίν, θέατρο σφοδρών συγκρούσεων ανάμεσα στους Ρώσους και τους Ουκρανούς κατά τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής, μετέβησαν οι Εμανουέλ Μακρον, Όλαφ Σολτς και Μάριο Ντράγκι.

Τους Ευρωπαίους ηγέτες, στους οποίους προστέθηκε ο πρόεδρος της Ρουμανίας Κλάους Γιοχάνις, συνόδευαν ένοπλοι Ουκρανοί στρατιωτικοί, καθώς και πλήθος δημοσιογράφων.

Όπως και άλλοι ξένοι ηγέτες που είχαν μεταβεί στο Κίεβο πριν απ’ αυτούς, οι Μακρόν, Σολτς, Ντράγκι και Γιοχάνις περπάτησαν στους δρόμους του Ιρπίν.

Οι ηγέτες έκαναν στους συνοδούς τους ερωτήσεις σχετικά με την επιστροφή των κατοίκων στην πόλη τους και τα προβλεπόμενα έργα ανοικοδόμησης, ενώ στη συνέχεια είδαν ένα βίντεο διάρκειας μερικών λεπτών που δείχνει το Ιρπίν πριν από τρεις μήνες, όταν μαίνονταν εκεί οι μάχες.

Στους τοίχους ενός κατεστραμμένου κτιρίου, διάβαζε κανείς «Make Europe Not War», μια επιγραφή που ο Μακρόν είδε και σχολίασε λέγοντας: «είναι το σωστό μήνυμα (…) είναι πολύ συγκινητικό να το βλέπει κανείς».

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε πως σφαγές και εγκλήματα πολέμου διαπράχθηκαν στο Ιρπίν και χαιρέτισε «τον ηρωισμό» των Ουκρανών, ενώ τόνισε ότι η Ουκρανία πρέπει να αντισταθεί και να κερδίσει.

«Είναι μια ηρωική πόλη, σημαδεμένη από τα στίγματα της βαρβαρότητας», δήλωσε ο Μακρόν προς τους δημοσιογράφους. «Είδαμε όλοι αυτές τις εικόνες μιας πόλης κατεστραμμένης, που είναι ταυτόχρονα μια πόλη ηρωική αφού εδώ ήταν, μεταξύ άλλων, που οι Ουκρανοί σταμάτησαν το ρωσικό στρατό που κατέβαινε προς το Κίεβο. Συνεπώς αντιπροσωπεύει τον ηρωισμό του στρατού, αλλά επίσης του ουκρανικού πληθυσμού», πρόσθεσε.

#BREAKING Ukraine must ‘resist and win’ says Macron on visit to war-damaged Kyiv suburb of Irpin pic.twitter.com/12kH9ffKCW

— AFP News Agency (@AFP) June 16, 2022