Ζελένσκι: «Aποδέχτηκε» πρόσκληση του Σολτς να συμμετάσχει στην επόμενη Σύνοδο της G7

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι «αποδέχτηκε μια πρόσκληση» του Όλαφ Σολτς να συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής της G7 στα τέλη Ιουνίου στη Βαυαρία, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, που επισκέφθηκε σήμερα την Ουκρανία.

«Σας ευχαριστώ κύριε Ζελένσκι που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου να συμμετάσχετε στη σύνοδο κορυφής της G7», που θα διεξαχθεί από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου στο συγκρότημα του κάστρου του Σλος Ελμάου (νότια Γερμανία), έγραψε στο Twitter ο Σολτς, χωρίς να διευκρινίσει αν ο Ζελένσκι, που δεν έχει φύγει από την Ουκρανία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, θα μεταβεί στη Βαυαρία ή αν θα μιλήσει στη σύνοδο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Danke, @ZelenskyyUA, dass Du meine Einladung angenommen hast, am @G7-Gipfel teilzunehmen. Danke für den Empfang in Kiew mit @EmmanuelMacron, Premier Draghi und @KlausIohannis und das offene Gespräch. Wir Europäer stehen fest an Eurer Seite. pic.twitter.com/52c7RMS1P1

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 16, 2022