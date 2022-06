Ρωσία: Φωτιά στο μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου – Ανησυχία για νέα άνοδο των τιμών

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου της Ρωσίας, ύστερα από έκρηξη σε σωλήνα.

Πυκνοί καπνοί «τύλιξαν» την ευρύτερη περιοχή του κοιτάσματος Urengoyskoye στη Σιβηρία, το μεγαλύτερο ενεργό κοίτασμα φυσικού αερίου (10 τρισ. κυβικά μέτρα) στη χώρα.

Ο ενεργειακός κολοσσός ενημέρωσε πως η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα και παρότι επεσήμανε πως κατασβέστηκε λίγη ώρα αργότερα, εκφράζονται φόβοι για καθυστερήσεις στις προμήθειες αερίου και περαιτέρω άνοδο των τιμών στην Ευρώπη.

«Δεν υπήρξαν θύματα. Στις 4:00 π.μ. η φωτιά κατασβέστηκε», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας και πρόσθεσε ότι δεν υπήρξε κάποια συνέπεια στην παραγωγή.

Russia’s largest gas field on fire

At night, a pipe burst at the Gazprom Dobycha Urengoy site.

The Urengoyskoye field is one of the largest in the world. Recoverable reserves – up to 10 trillion cubic meters of gas. pic.twitter.com/uF4Ct2k9ts

— Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) June 16, 2022