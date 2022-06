Ε.Ε.: Και επίσημα υποψήφιες για ένταξη Ουκρανία και Μολδαβία

Να δοθεί σε Ουκρανία και Μολδαβία το καθεστώς της υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει η Κομισιόν, όπως έκανε γνωστό η πρόεδρός της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Βέβαια, όπως είπε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να ενταχθεί στο μπλοκ των 27 η Ουκρανία θα πρέπει να εφαρμόσει κάποιες μεταρρυθμίσεις.

«Η Ουκρανία έχει δείξει τη φιλοδοξία της και την αποφασιστικότητά της να ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές αξίες και πρότυπα», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία ήταν ντυμένη στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

We recommend to give Ukraine the candidate status, on the understanding that the country will carry out a number of important reforms.

Ukraine has clearly shown commitment to live up to European values and standards.

And embarked, before the war, on its way towards the EU. pic.twitter.com/Cggme0Ep0l

