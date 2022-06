Πούτιν: Τίποτε δεν θα είναι όπως παλιά στην παγκόσμια πολιτική

Με μια επιθετική ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι μεταχειρίζονται τις άλλες χώρες ως «αποικίες» και τόνισε πως οι ζοφερές προβλέψεις για τη ρωσική οικονομία δεν επαληθεύτηκαν.

«Τίποτε δεν θα είναι όπως παλιά στην παγκόσμια πολιτική» δήλωσε, έπειτα από ένα μακρύ κατηγορώ προς τις ΗΠΑ και τους δυτικούς συμμάχους τους. Πρόσθεσε πως η ρωσική οικονομία ξεπέρασε τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Επιπλέον, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι εταιρείες που αποχώρησαν από τη Ρωσία θα αντικατασταθούν από άλλες.

Σημειώνεται ότι εκατοντάδες δυτικές εταιρείες έφυγαν από τη Ρωσία τους τελευταίους τέσσερις μήνες, μεταξύ άλλων από τον πετρελαϊκό και ενεργειακό τομέα.

Εταιρείες όπως η McDonald’s, η Renault και η Enel έχουν καταγράψει ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων καθώς πωλούν περιουσιακά στοιχεία σε μειωμένες τιμές.

Παράλληλα είπε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση απώλεσε την «πολιτική της κυριαρχία».

Αναφερόμενος στην εισβολή του Ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, υποστήριξε ότι η απόφαση για την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» ήταν δύσκολη αλλά αναγκαστική και ότι «οι στρατιώτες του Κρεμλίνου υπερασπίζονται τα δικαιώματα της Ρωσίας για ασφαλή ανάπτυξη».

Συμπλήρωσε ότι η επιχείρηση έχει σκοπό «να υπερασπιστεί τον λαό της περιοχής του Ντονμπάς» και ότι «όλα τα καθήκοντά της θα εκπληρωθούν».

«Η Ρωσία έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου για να αποστρατικοποιήσει τη χώρα και να την απαλλάξει από τους εθνικιστές που απειλούν τους Ρωσόφωνους εκεί», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν, στο πλαίσιο της ομιλίας του, εκτόνωσε τον προφανή θυμό του για τις ΗΠΑ. «Συμπεριφέρονται σαν να μην παρατηρούν ότι υπάρχουν άλλα ισχυρά κέντρα στον κόσμο. Όταν κέρδισαν τον Ψυχρό Πόλεμο, οι ΗΠΑ διακήρυξαν τους εαυτούς τους αντιπροσώπους του Θεού στη Γη, άνθρωποι που δεν έχουν ευθύνες – μόνο συμφέροντα», είπε και πρόσθεσε: «Έχουν κηρύξει αυτά τα συμφέροντα ιερά. Τώρα είναι μονόδρομος, που κάνει τον κόσμο ασταθή».

Στρέφοντας τα πυρά του κατά της Δύσης συνολικά, είπε: «Νομίζουν ότι όλοι οι άλλοι είναι η αποικία τους – ότι είναι εξαιρετικοί, οι υπόλοιποι είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας».

«Η ειδική μας επιχείρηση στο Ντονμπάς είναι σωσίβιο για να κατηγορήσουν τη Ρωσία για τα δικά τους λάθη», συνέχισε.

⚡President Putin at #SPIEF2022: “The United States, having declared victory in the Cold War, declared themselves the messengers of God on earth, who have no obligations, but only interests. They seem not to notice that new powerful centers have formed on the planet” pic.twitter.com/3vxPEQy0bP

— The Eurasianist ☦️ (@Russ_Warrior) June 17, 2022