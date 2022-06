Μπόρις Τζόνσον: Δεύτερη αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον μετέβη στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε ότι ο Μπόρις Τζόνσον αποχώρησε την τελευταία στιγμή από μια μεγάλη σύνοδο στο Ντόνκαστερ.

Σηματοδοτεί τη δεύτερη αιφνιδιαστική επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Κίεβο από την έναρξη του πολέμου.

Το προγραμματισμένο ταξίδι του δεν είχε ανακοινωθεί προηγουμένως για «λόγους ασφαλείας», σύμφωνα με το SkyNews.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Πέμπτη επισκέφθηκαν την ουκρανική πρωτεύουσα ο Γερμανός καγκελάριος Σολτς, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν και ο Ιταλός πρόεδρος Ντράγκι. Την ίδια ημέρα βρέθηκε στο Κίεβο και ο Ρουμάνος πρόεδρος Γιοχάνις.

Mr President, Volodymyr,

It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 17, 2022