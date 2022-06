Πόλεμος στην Ουκρανία: Έφερε πιο κοντά ΗΠΑ και Γερμανία

Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας διανύουν πια μια περίοδο «αναγέννησης», όπως σημειώνεται, με φόντο την πρόκληση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, πράγμα εντυπωσιακό εάν αναλογιστεί κανείς όσα επεισοδιακά είχαν προηγηθεί μεταξύ Ουάσιγκτον και Βερολίνου τις περασμένες δύο δεκαετίες: τις αποκαλύψεις περί κατασκοπίας, τις «προσβολές» του Ντόναλντ Τραμπ την περίοδο που εκείνος ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ, τις αποκλίνουσες τάσεις των δύο χωρών στη διεθνή σκηνή και το κλίμα καχυποψίας.

Οι Αμερικανοί ενθουσιάστηκαν, όπως σημειώνει σε άρθρο της η Deutsche Welle, όταν ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς ανακοίνωσε ότι η γερμανική κυβέρνηση ουσιαστικά εγκαταλείπει τον γερμανο-ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2, τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε προηγουμένως αποδοκιμάσει ως μια «κακή συμφωνία για την Ευρώπη».

Η απόφαση της τρικομματικής γερμανικής κυβέρνησης να «επενδύσει» 100 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον στη γερμανική άμυνα και στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, έγινε επίσης δεκτή από την αμερικανική πλευρά ως μια θετική εξέλιξη, όχι μόνο επειδή έτσι θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η συμμαχική νατοϊκή άμυνα, αλλά και επειδή – ψυχρά και υπολογιστικά μιλώντας – τουλάχιστον κάποια από αυτά τα χρήματα θα πάνε και σε αγορές αμερικανικών οπλικών συστημάτων.

Τα αμερικανικά F-35 – που μπορούν να μεταφέρουν και πυρηνικά, στην θέση των γηραιών Tornado που οδεύουν προς απόσυρση – βρίσκονται, για παράδειγμα, σε αυτήν τη λίστα.

Η αποστολή οπλικών συστημάτων από τη Γερμανία στην Ουκρανία επίσης χαιρετίστηκε ως απόδειξη της νέας ενισχυμένης γερμανικής αξιοπιστίας και αποφασιστικότητας.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση (Μάιος 2022) της μη-κερδοσκοπικής ένωσης Atlantik-Brücke, το 60% των ερωτηθέντων σε ΗΠΑ και Γερμανία συμφωνεί ότι οι κυβερνήσεις Μπάιντεν και Σολτς έχουν συμβάλει στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας σφυγμομέτρησης («The State of Trust and the US-German Partnership: A Transatlantic Survey»), το 70% με 75% εκτιμά πως η εταιρική σχέση ΗΠΑ – Γερμανίας είναι σήμερα περισσότερα «αναγκαία» από ποτέ άλλοτε.

Με πληροφορίες από DW

