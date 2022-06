Επίσκεψη Ισραηλινού ΥΠΕΞ στην Άγκυρα την ερχόμενη Πέμπτη

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γιαίρ Ραπίντ σχεδιάζει να επισκεφθεί την Τουρκία την προσεχή Πέμπτη, δήλωσε το γραφείο του την Κυριακή, ύστερα από μήνες θερμάνσεως των σχέσεων αλλά και πρόσφατες ανησυχίες που εξέφρασε το Ισραήλ ότι οι πολίτες του θα μπορούσαν να δεχθούν επίθεση από Ιρανούς πράκτορες στη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.

Η δήλωση ανέφερε ότι ο κ. Λαπίντ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος τον περασμένο μήνα επισκέφθηκε το Ισραήλ για να ενθαρρύνει την διευρυμένη οικονομική συνεργασία.

Τη σχετική είδηση επιβεβαίωσε και το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Press Release Regarding the Visit of H.E. Mr. Yair Lapid, Minister of Foreign Affairs of the State of Israel to Türkiye https://t.co/UrLwWM3vmU pic.twitter.com/h2SE1tcKbW

— Turkish MFA (@MFATurkiye) June 19, 2022