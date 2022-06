ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην Ουάσιγκτον ανήμερα του Juneteenth – Νεκρός ένας 15χρονος

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς και θύματα σημειώθηκε στις ΗΠΑ, ανήμερα του Juneteenth, της εθνικής γιορτής για την απελευθέρωση των Αφροαμερικανών σκλάβων.

Ένα 15χρονο αγόρι σκοτώθηκε και τρία ακόμα άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός, κατά τη διάρκεια πυροβολισμών που σημειώθηκαν σε συναυλία κοντά στην πρωτεύουσα, Ουάσιγκτον, το απόγευμα της Κυριακής (19/06).

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της αμερικανικής πρωτεύουσας, Ρόμπερτ Κόντι, εκατοντάδες άτομα είχαν μαζευτεί σε μια αυθόρμητη συναυλία, με τη μουσική να παίζει από ένα βανάκι που είχε παρκάρει στην άκρη του δρόμου.

This is devastating. Currently in Washington D.C., another shooting incident happens. pic.twitter.com/CBez7VJiTR

— Markee (@ykram1006) June 20, 2022