Συρία: Πολύνεκρη επίθεση σε λεωφορείο με στρατιώτες στη Ράκκα

Πολύνεκρη επίθεση σημειώθηκε σε λεωφορείο στην επαρχία Ράκκα, στη Συρία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Κατά τις πρώτες αναφορές, τουλάχιστον 13 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους, ενώ δύο άτομα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με το AFP, επρόκειτο για ενέδρα που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 15 μελών φιλοκυβερνητικών δυνάμεων.

«Ένα στρατιωτικό λεωφορείο δέχθηκε επίθεση στην επαρχία Ράκα, όπου η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος εξακολουθεί να δραστηριοποιείται», ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας χαρακτήρισαν την επίθεση τρομοκρατική.

Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Τζαμπάλ αλ-Μπίσρι της επαρχίας Ράκκα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

#BREAKING Bus ambush in remote eastern Syria kills at least 15 pro-regime fighters: monitor pic.twitter.com/ricn6fHVBH

— AFP News Agency (@AFP) June 20, 2022