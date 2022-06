Κουλέμπα: Η Ρωσία δεν έχει το δικαίωμα να απειλεί τη Λιθουανία

«Η Ρωσία δεν έχει το δικαίωμα να απειλεί τη Λιθουανία», δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Ντμίτρο Κουλέμπα, αφού η Ρωσία κατήγγειλε την επιβολή «εχθρικών» περιορισμών στη σιδηροδρομική διέλευση, μέσω της Λιθουανίας, προϊόντων προς τον ρωσικό θύλακα Καλίνινγκραντ.

«Χαιρετίζουμε τη θέση αρχής της Λιθουανίας και υποστηρίζουμε σθεναρά τους Λιθουανούς φίλους μας», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας σε ανάρτησή του στο Twitter.

Russia has no right to threaten Lithuania. Moscow has only itself to blame for the consequences of its unprovoked and unjustified invasion of Ukraine. We commend Lithuania’s principled stance and stand firmly by our Lithuanian friends. @GLandsbergis

