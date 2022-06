Αεροδρόμιο Χίθροου: Βαλίτσες παντού (βίντεο)

Οι ελλείψεις προσωπικού έχουν πλήξει πολύ άσχημα τις αερομεταφορές στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις ή και ακυρώσεις πτήσεων.

Ήδη η easyJet ανακοίνωσε την αλλαγή του πτητικού της προγράμματος από το Άμστερνταμ περικόπτοντας σειρά πτήσεων για αυτό το καλοκαίρι

Ωστόσο αυτό που αντικρίζει κανείς τις τελευταίες ημέρες στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ευρώπης, το Χίθροου του Λονδίνου, είναι πραγματικά σοκαριστικό, με χιλιάδες βαλίτσες να αναμένουν τη διανομή τους στους ιδιοκτήτες τους προκαλώντας ένα ιδιότυπο μποτιλιάρισμα σε διαδρόμους, ιμάντες αποσκευών και εξόδους του λονδρέζικου αεροδρομίου.

Το ρεπορτάζ που μετέδωσε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού το δίκτυο ABC είναι αποκαλυπτικό της κατάστασης που συναντούν μεταξύ άλλων και οι τουρίστες που ταξιδεύουν από και προς την Ελλάδα.

BAGGAGE BACKLOG: Luggage seen piling up at Heathrow Airport during a weekend of baggage reclaim chaos. https://t.co/ArpAkowNMQ pic.twitter.com/zsHEu0m2KA

— ABC News (@ABC) June 20, 2022