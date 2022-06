ΝΑΤΟ – Σουηδία: Επικοινωνία Στόλτενμπεργκ με Άντερσον για τις τουρκικές ενστάσεις

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ανακοίνωσε σήμερα στο Twitter ότι είχε επικοινωνία με την πρωθυπουργό της Σουηδίας, Μαγκνταλένα Άντερσον, σχετικά με το αίτημα ένταξης της χώρας στη Συμμαχία καθώς και για τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες έχει εκφράσει η Τουρκία.

«Οι συνομιλίες για περαιτέρω πρόοδο θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε ο Στόλτενμπεργκ.

Spoke with @SwedishPM Magdalena Andersson on #Sweden‘s #NATO application & the security concerns raised by our Ally #Türkiye. Talks on the way forward will continue in the coming days.

