Ρωσία: Συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους, τουλάχιστον τέσσερις νεκροί (βίντεο)

Νεκρά είναι τουλάχιστον τέσσερα μέλη του πληρώματος μεταγωγικού αεροσκάφους Ιλιούσιν Il-76 το οποίο συνετρίβη κατά την προσγείωσή του κοντά στη ρωσική πόλη Ριαζάν (κεντρικά), έπειτα από εκπαιδευτική πτήση, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και Interfax.

Το TASS, επικαλούμενο πηγή που δεν κατονόμασε, μετέδωσε πως οι νεκροί έφθασαν τους τέσσερις νωρίτερα είχε κάνει λόγο για δύο θανάτους. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πέντε ακόμη μέλη του πληρώματος εισήχθησαν σε νοσοκομεία.

Κατά το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης χωρίς φορτίο, το πλήρωμα αποφάσισε λόγω διαπιστωμένης δυσλειτουργίας του κινητήρα να προσγειωθεί, αλλά το αεροσκάφος κατέρρευσε μερικώς κατά την βαριά του επαφή με το έδαφος.

A Russian IL-76 military plane crashed in a field near Ryazan.

– A board was engulfed in a severe fire while in the air. The cause of the fire is currently unknown. pic.twitter.com/7NF6pJUyt2

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 24, 2022