Ρώσοι κωμικοί ξεγέλασαν την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ υποδυόμενοι τον Ζελένσκι (βίντεο)

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ήταν ο πιο πρόσφατος στόχος του ντουέτου κωμικών από τη Ρωσία Vovan and Lexus σε ένα νέο βίντεο που στοχεύει στο φιλανθρωπικό έργο της διάσημης συγγραφέως στην Ουκρανία.

Η δημιουργός της σειράς βιβλίων «Χάρι Πότερ» εξαπατήθηκε πιστεύοντας ότι βρισκόταν σε κλήση στο Zoom με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συζήτηση που κοινοποιήθηκε στη βιβλιοθήκη Ρόουλινγκ. Οι Vovan and Lexus είναι γνωστοί για τις φάρσες σε διασημότητες όπως οι Έλτον Τζον, πρίγκιπας Χάρι, Μπίλι Άϊλις και Κάμαλα Χάρις.

«Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ κλήθηκε να μιλήσει για το φιλανθρωπικό της έργο στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας παιδιά και οικογένειες που έχουν πληγεί από την τρέχουσα σύγκρουση στην περιοχή», δήλωσε εκπρόσωπος της συγγραφέως στον ιστότοπο The Hollywood Reporter, πριν χαρακτηρίσει τη φάρσα «απεχθή», προσθέτοντας: «Το βίντεο, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία, είναι μια διαστρεβλωμένη παρουσίαση της συζήτησης».

Το βίντεο διάρκειας 12 λεπτών περιλαμβάνει τους κωμικούς (στον ρόλο του Ζελένσκι) να λένε στη Ρόουλινγκ ότι η διάσημη ουλή από κεραυνό στο μέτωπο του Χάρι Πότερ θυμίζει το «Ζ» που έβαλαν τα ρωσικά στρατεύματα στα τανκς τους κατά την εισβολή στην Ουκρανία. Το ντουέτο ζήτησε από τη Ρόουλινγκ να αλλάξει την ουλή σε ουκρανική τρίαινα. Η συγγραφέας απάντησε ότι «θα το κοιτούσε».

J.K. Rowling has fallen victim to a hoax by a prankster who tricked her into believing she was having a call with the president of Ukraine Volodymyr Zelensky.

The prankster told Rowling they were writing “Avada Kedavra” on missiles, and discussed Dumbledore’s sexuality with her. pic.twitter.com/XeaZE5riKq

