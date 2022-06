Μπάιντεν για ακύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση: Θλιβερή ημέρα για το δικαστήριο και για τη χώρα

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατήγγειλε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ανατρέπει το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση, προειδοποιώντας ότι θέτει σε κίνδυνο την υγεία των γυναικών σε εθνικό επίπεδο.

«Το δικαστήριο έκανε αυτό που δεν έχει κάνει ποτέ πριν: αφαίρεσε ρητά ένα συνταγματικό δικαίωμα που είναι τόσο θεμελιώδες για τόσους πολλούς Αμερικανούς», είπε ο Μπάιντεν σε ομιλία του από τον Λευκό Οίκο.

«Είναι μια θλιβερή μέρα για το δικαστήριο και για τη χώρα», είπε και τόνισε: «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι γυναίκες σε πολιτείες όπου ισχύουν πλέον περιορισμοί στις αμβλώσεις θα είναι ελεύθερες να ταξιδέψουν σε άλλα μέρη της χώρας για να λάβουν φροντίδα. «Η κυβέρνησή μου θα υπερασπιστεί αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα», είπε, προσθέτοντας ότι κανένας αξιωματούχος δεν θα μπορεί να παρέμβει στο δικαίωμα μιας γυναίκας να ταξιδεύει.

Επιπλέον, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του «θα προστατεύσει την πρόσβαση σε φάρμακα… όπως η αντισύλληψη».

Ο Μπάιντεν, ωστόσο, προειδοποίησε ότι «η μητρική θνησιμότητα θα αυξηθεί στην Αμερική» στον απόηχο της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου. «Τώρα, ας είμαστε πολύ σαφείς, η υγεία και η ζωή των γυναικών σε αυτό το έθνος βρίσκονται πλέον σε κίνδυνο».

Ο Μπάιντεν δεσμεύτηκε να κάνει ό,τι μπορεί για να επιτρέψει στους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε αμβλώσεις όπου η διαδικασία είναι νόμιμη και προειδοποίησε τις πολιτείες να μην προσπαθήσουν να εμποδίσουν τους ανθρώπους που αναζητούν φροντίδα αναπαραγωγικής υγείας.

«Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να προστατεύσω το δικαίωμα μιας γυναίκας σε πολιτείες όπου θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της σημερινής απόφασης», υπογράμμισε.

Ο Μπάιντεν προειδοποίησε ότι «οποιοσδήποτε κρατικός ή τοπικός αξιωματούχος, υψηλόβαθμος ή χαμηλός, προσπαθεί να παρέμβει στην άσκηση του βασικού δικαιώματος μιας γυναίκας να ταξιδεύει, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να καταπολεμήσω αυτή τη βαθιά αντιαμερικανική επίθεση».

Συμπλήρωσε επίσης ότι κατευθύνει το τμήμα υγείας και ανθρωπίνων υπηρεσιών για να διασφαλίσει ότι τα χάπια για την άμβλωση «είναι διαθέσιμα στο μέγιστο δυνατό βαθμό».

Ο Μπάιντεν έκλεισε την ομιλία του καταγγέλλοντας τη συντηρητική πλειοψηφία του ανώτατου δικαστηρίου.

«Η συντηρητική πλειοψηφία του ανωτάτου δικαστηρίου δείχνει πόσο ακραία είναι, πόσο μακριά είναι από την πλειοψηφία αυτής της χώρας. Κατέστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες πιο ακραία μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών στον κόσμο. Αλλά αυτή η απόφαση δεν πρέπει να είναι η τελευταία λέξη. Η κυβέρνησή μου θα χρησιμοποιήσει όλες τις κατάλληλες νόμιμες εξουσίες της. Το Κογκρέσο πρέπει να δράσει. Αλλά με την ψήφο σας, μπορείτε να δράσετε. Μπορείτε να έχετε τον τελευταίο λόγο. Αυτό δεν έχει τελειώσει», κατέληξε.

