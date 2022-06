Νορβηγία: Η αστυνομία αντιμετωπίζει ως τρομοκρατική επίθεση τους πυροβολισμούς στο Όσλο

Ως τρομοκρατική ενέργεια διερευνά η αστυνομία της Νορβηγίας τους πυροβολισμούς στο Όσλο.

Από τους πυροβολισμούς σε τρεις τοποθεσίες τα ξημερώματα του Σαββάτου, έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ενώ 14 ακόμη τραυματίστηκαν.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση NRK και άλλα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι μία εκ των τοποθεσιών που σημειώθηκε η ένοπλη επίθεση είναι το «London Pub», ένα νυχτερινό κέντρο δημοφιλές στην κοινότητα των ομοφυλοφίλων, που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Όσλο.

Μετά την επίθεση, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν πως ακυρώνεται η ετήσια «παρέλαση υπερηφάνειας» από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα της νορβηγικής πρωτεύουσας, η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα.

#BREAKING Oslo’s Pride march on Saturday called off after shooting: organisers pic.twitter.com/32t1YLsR6d

— AFP News Agency (@AFP) June 25, 2022