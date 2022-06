Όσλο: Για «έγκλημα μίσους» με δράστη 42χρονο Νορβηγό ιρανικής καταγωγής κάνουν λόγο οι Αρχές

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει ως «τρομοκρατική ενέργεια» την επίθεση με πυρά που διαπράχθηκε στη διάρκεια της νύχτας μπροστά από νυχτερινά κέντρα στο κέντρο του Όσλο, στοιχίζοντας τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 21, δέκα από τους οποίους σοβαρά.

«Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση ως τρομοκρατική ενέργεια», όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση.

Ο ύποπτος που συνελήφθη έπειτα από πυροβολισμούς που έλαβαν χώρα στη 01:00 τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδος) έξω από δύο νυχτερινά κέντρα, το ένα εκ των οποίων ήταν γκέι κλαμπ, στο κέντρο του Όσλο, είναι ένας 42χρονος Νορβηγός ιρανικής καταγωγής, διευκρίνισε αξιωματούχος της αστυνομίας της νορβηγικής πρωτεύουσας.

Ο ύποπτος, το όνομα του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκε, ήταν γνωστός στις υπηρεσίες εσωτερικών πληροφοριών, που είναι επίσης επιφορτισμένες με θέματα αντιτρομοκρατίας, πρόσθεσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Κρίστιαν Άτλο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Είναι ύποπτος για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και τρομοκρατική ενέργεια», σημείωσε ο Άτλο.

Η τελευταία κατηγορία συσχετίζεται με «τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών, τον αριθμό των σκηνών του εγκλήματος (…) και υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι είχε την πρόθεση να σπείρει τον τρόμο», συνέχισε.

«Υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι πρόκειται για έγκλημα μίσους», υπογράμμισε, αναφερόμενος στο είδος των στόχων του, που ήταν νυχτερινά κέντρα και ιδιαιτέρως το ένα, η London Pub, που είναι γκέι κλαμπ.

Ο ύποπτος είχε επίσης απασχολήσει την αστυνομία στο παρελθόν για μικροαδικήματα, όπως το ότι έφερε μαχαίρι ή ακόμη είχε καταδικαστεί για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Η παρέλαση υπερηφάνειας της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ που προβλεπόταν να διεξαχθεί σήμερα το απόγευμα στο Όσλο ακυρώθηκε κατόπιν αιτήματος της αστυνομίας μετά από αυτήν την επίθεση, κατά δύο νυχτερινών κέντρων το ένα εκ των οποίων ήταν γκέι κλαμπ, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές της.

#UPDATE “All events linked to Oslo Pride have been cancelled” following “clear” recommendations by police, the march’s organisers wrote on Facebook.

The Oslo shooting, which left two dead, had occurred around 1 am (2300 GMT) in three locations, including a gay bar pic.twitter.com/a6LIfXHdJo

