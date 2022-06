ΗΠΑ: Ποια άλλα δικαιώματα «κινδυνεύουν» από το Ανώτατο Δικαστήριο;

Ανατρέποντας όσα μέχρι πρότινος ίσχυαν στις ΗΠΑ για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, τα μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου κλείνουν ένα κεφάλαιο και ταυτόχρονα ανοίγουν πολλά άλλα… ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού τον προσεχή Νοέμβριο αναδιαμορφώνοντας τις πλειοψηφίες σε Βουλή και Γερουσία.

«Η απόφαση για τις αμβλώσεις θα μπορούσε να είναι μόνο η αρχή μιας απότομης στροφής προς τα δεξιά σε θέματα που αγγίζουν άμεσα και άλλες προσωπικές επιλογές», γράφει χαρακτηριστικά ο Τσάρλι Σάβατζ στους New York Times, διερωτώμενος εάν πλέον υπάρχει το νομικό έδαφος για την κατάργηση/αμφισβήτηση και άλλων δικαιωμάτων που σχετίζονται για παράδειγμα με την αντισύλληψη, τους γάμους των ομοφυλοφίλων αλλά ακόμη και με τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ομοφυλοφίλων.

As SCOTUS overturns Roe today, Justice Clarence Thomas’s concurrence lays out other rights enshrined in settled case law that he says the high court should “reconsider.”

– Griswold, aka contraception

– Lawrence, aka same-sex intimate relationships

– Obergefell, aka gay marriage pic.twitter.com/xTyKf6l08X

— Marissa J. Lang (@Marissa_Jae) June 24, 2022