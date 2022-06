NATO: Επικοινωνία Στόλτενμπεργκ – Ερντογάν για Φινλανδία και Σουηδία

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, είχε σήμερα επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με θέμα την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στη Συμμαχία, στην οποία η Άγκυρα θέτει εμπόδια.

Good call with President @RTErdogan of our valued Ally #Türkiye to discuss #Finland & #Sweden‘s #NATO applications. We agreed to continue the talks in Brussels and Madrid next week.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 25, 2022