Πούτιν: Θα στείλουμε στη Λευκορωσία πυραύλους ικανούς να φέρουν πυρηνικά

Έτοιμη να στείλει στη Λευκορωσία βαλλιστικούς πυραύλους που θα μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, είναι η ρωσική πλευρά, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι δηλώσεις του Ρώσου ηγέτη γίνονται με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία που συνεχίζεται, αλλά και στην σκιά όσα λαμβάνουν χώρα τις περασμένες ημέρες προς την πλευρά του υπό ρωσικό έλεγχο Καλίνινγκραντ.

#BREAKING Moscow to send Belarus missiles able to carry nuclear warheads within months: Putin pic.twitter.com/bh0Gv7KqFc

