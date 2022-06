Πόλεμος στην Ουκρανία: Μπαράζ εκρήξεων στο Κίεβο

Αρκετές εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα Κυριακή, στην περιοχή Σεβτσενκίβσκι της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, Κιέβου, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Ουκρανός βουλευτής ανέφερε ότι εκτοξεύθηκαν 14 πύραυλοι από τις ρωσικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το AFP, ακούστηκαν τέσσερις εκρήξεις και επλήγη ένα συγκρότημα κατοικιών κοντά στο κέντρο του Κιέβου, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά.

#UPDATE Four explosions were heard in the Ukrainian capital Kyiv early Sunday, with AFP journalists reporting a residential complex near the centre of the city had been hit, causing a fire and cloud of grey smoke — AFP News Agency (@AFP) June 26, 2022

Στην κεντρική περιοχή του Κιέβου έσπευσαν ασθενοφόρα και διασώστες, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας. Ο ίδιος σημείωσε ότι πραγματοποιείται απομάκρυνση κατοίκων από δύο κτίρια.

We just arrived in #Kyiv by train & as soon as we got out of the railway station, city was hit by 4 missile strikes. #war #Russia #invasion #Ukraine @AlessioMamo pic.twitter.com/Rsm7067tnK — Lorenzo Tondo (@lorenzo_tondo) June 26, 2022

Στην πολυσύχναστη ιστορική συνοικία Σεβτσενκίβσκι, μια από τις κεντρικές του Κιέβου, βρίσκονται πανεπιστήμια, εστιατόρια και γκαλερί τέχνης.

#Russian invaders bomb #Kyiv again. Since this morning, explosions were heard in the Shevchenkivsky district of Kyiv. Klitschko stated that there were four arrivals. MP Goncharenko said that the Russians fired 14 rockets at Kyiv and the region. pic.twitter.com/dcmjeXTOwU — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2022

Ζελένσκι: Οι ουκρανικές δυνάμεις θα ανακαταλάβουν όλες τις πόλεις που έχουν πέσει στα χέρια των Ρώσων

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του το βράδυ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα ανακτήσει όλες τις πόλεις που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις, ανάμεσά τους και το Σεβεροντονέτσκ, το οποίο έπεσε τις προηγούμενες ώρες στα χέρια των Ρώσων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η χώρα του επλήγη κατά τις τελευταίες 24 ώρες από 45 ρωσικούς πυραύλους και ρουκέτες, κάνοντας λόγο για κυνική απόπειρα της Μόσχας να κάμψει το ηθικό του ουκρανικού λαού.

Υπό τον πλήρη έλεγχο των Ρώσων το Σεβεροντονέτσκ

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πια καταλάβει πλήρως την πόλη του Σεβεροντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία, όπως παραδέχθηκε χθες, Σάββατο ο δήμαρχος της περιοχής.

Πλέον, υπάρχουν αναφορές για μάχε στην άλλη όχθη του ποταμού Siverskyi Donets και στην περιοχή του Λισιχάνσκ.

Επιθέσεις με πυραύλους από Λευκορωσία καταγγέλλει το Κίεβο

Χθες, Σάββατο, η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, και από το έδαφος της Λευκορωσίας, σύμφωνα με πληροφορίες από το Κίεβο.

Επιθέσεις καταγράφηκαν στις περιοχές Χμελνίτσκι, Λβιβ, Μικολάγεφ, Ζιτομίρ και Τσερνίχιβ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Πούτιν: Θα στείλουμε στη Λευκορωσία πυραύλους ικανούς να φέρουν πυρηνικά

Έτοιμη να στείλει στη Λευκορωσία βαλλιστικούς πυραύλους που θα μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, είναι η ρωσική πλευρά, σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες, Σάββατο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ρώσος ηγέτης υποστήριξε σήμερα ότι η Μόσχα πρόκειται να στείλει μέσα στους επόμενους μήνες στη Λευκορωσία πυραυλικά συστήματα τύπου Iskander-M.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP

