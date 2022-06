Ζελένσκι προς G7: Να τελειώσει ο πόλεμος πριν μπει ο χειμώνας

Συστήματα αεράμυνας, εγγυήσεις ασφαλείας, καθώς και περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία, ζήτησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος μέσω βίντεο στους ηγέτες της Ομάδας των Επτά (G7), σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο.

Κατά την τοποθέτηση του, στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7 στις Βαυαρικές Άλπεις, ο κ. Ζελένσκι ζήτησε επίσης βοήθεια για την εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, τον οποίο επικαλείται το Reuters.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε παράλληλα τους ηγέτες της G7 να συνδράμουν στην ανοικοδόμηση της χώρας του.

Σύμφωνα με δύο διπλωμάτες, ο κ. Ζελένσκι είπε ότι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος μέχρι το τέλος του έτους, πριν μπει ο χειμώνας.

