ΗΠΑ: Τρένο εκτροχιάστηκε στο Μιζούρι – Αναφορές για τραυματίες

Αρκετά βαγόνια αμαξοστοιχίας που μετέφερε σχεδόν 250 επιβάτες εκτροχιάστηκαν σήμερα στο Μιζούρι, στο κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε η σιδηροδρομική εταιρία Amtrak, η οποία κάνει λόγο για «τραυματίες», χωρίς να δίνει περισσότερα στοιχεία.

Η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Λος Άντζελες – Σικάγο, εκτροχιάστηκε «μετά τη σύγκρουση με απορριμματοφόρο σε ισόπεδη διάβαση».

Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν «περίπου 243 επιβάτες», πρόσθεσε, «και τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για τραυματίες».

Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το ατύχημα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ταξιδιώτες δείχνουν πολλά βαγόνια να βρίσκονται πεσμένα στο πλάι της σιδηροτροχιάς, επιβάτες να δραπετεύουν από τα πλαϊνά παράθυρα, στο μέσο μιας αγροτικής περιοχής. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν μπόρεσε αμέσως να επιβεβαιώσει τη γνησιότητα αυτών των εικόνων.

Την Κυριακή, άλλη αμαξοστοιχία που εκμεταλλευόταν η Amtrak προσέκρουσε σε αυτοκίνητο σε ισόπεδη διάβαση που δεν είχε αυτόματα εμπόδια στην Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις από τους επιβάτες του οχήματος, σύμφωνα με την αμερικανικό δίκτυο NBC.

Injuries reported after “several cars derailed” on an Amtrak train after the train struck a dump truck in Mendon, Missouri, officials say. https://t.co/cuBtGLMJMY

— NBC News (@NBCNews) June 27, 2022