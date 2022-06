Brexit: «Πέρασε» το πρώτο τεστ το νομοσχέδιο για τη Βόρεια Ιρλανδία

Η νομοθεσία που επιτρέπει στη Βρετανία την κατάργηση μερικών κανόνων για το εμπόριο με την Βόρεια Ιρλανδία στη μετά το Brexit εποχή, πέρασε χθες, Δευτέρα, το πρώτο από μία σειρά αρκετών κοινοβουλευτικών τεστ.

Πέρα από την άσκηση σκληρής κριτικής, οι βουλευτές ψήφισαν με ψήφους 295 έναντι 221 για το λεγόμενο Νομοσχέδιο του Πρωτοκόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας, το οποίο ανατρέπει τμήμα της συμφωνίας αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνήφθη το 2020.

Το νομοσχέδιο τώρα προωθείται για να εξεταστεί με λεπτομέρεια.

Οι εντάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση υποβόσκουν εδώ και μήνες, αφού η Βρετανία κατηγόρησε τις Βρυξέλλες ότι επιμένουν σε μία σκληρή προσέγγιση για τη διακίνηση αγαθών μεταξύ της Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αναφορικά με τους ελέγχους που είναι απαραίτητοι προκειμένου να διατηρηθεί ανοιχτό ένα σύνορο με την Ιρλανδία, που είναι μέλος της ΕΕ.

Ο Τζόνσον έχει περιγράψει τις αλλαγές που επιδιώκει ως «σχετικά ασήμαντες» και υπουργοί του επιμένουν ότι αυτές δεν είναι αντίθετες με τη διεθνή νομοθεσία, αλλά η ΕΕ έχει ενεργοποιήσει νομικές διαδικασίες κατά της Βρετανίας και αναφορικά με τα σχέδια της.

«Παρά το γεγονός ότι ένα αποτέλεσμα κατόπιν διαπραγμάτευσης παραμένει στις προτιμήσεις μας, η ΕΕ πρέπει να δεχτεί αλλαγές στο Πρωτόκολλο», ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο Twitter, η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας μετά την ψηφοφορία.

