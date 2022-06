ΗΠΑ: Σε θέσεις μάχης για τις αμβλώσεις – Μπαράζ προσφυγών από δικαστές

Σε αντεπίθεση προχωρούν δικαστές σε αρκετές πολιτείες της Αμερικής, μετά την πρόσφατη ανατροπή από το Ανώτατο Δικαστήριο της ιστορικής απόφασης στην υπόθεση Roe v. Wade που νομιμοποιούσε το δικαίωμα στην άμβλωση στις ΗΠΑ.

Σημειώνεται βέβαια ότι οι προσφυγές αυτές γίνονται σε δικαστήρια πολιτειών και όχι στην ομοσπονδιακή δικαιοσύνη, ενώ έχουν προσωρινή ισχύ καθώς οι εισαγγελικές αρχές και οι κυβερνήτες μπορούν να επιβάλουν τους νόμους υπέρ της απαγόρευσης των αμβλώσεων.

Χθες, Δευτέρα, δικαστής στη Λουιζιάνα ανέστειλε προσωρινά την ισχύ των νόμων που απαγορεύουν στις γυναίκες σε αυτήν την πολιτεία τις αμβλώσεις.

Στη Λουιζιάνα, μια κλινική αμβλώσεων και φοιτητές της ιατρικής προσέφυγαν κατά τριών νόμων με τους οποίους απαγορεύονται οι αμβλώσεις, επιχειρηματολογώντας ότι είναι υπερβολικά «αόριστοι» καθώς δεν διευκρινίζουν σαφώς τις εξαιρέσεις ή τις σχετικές ποινές.

Η δικαστής Ρόμπιν Τζιαρούσο ανέστειλε χθες την ισχύ των νόμων αυτών ως την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στις 8 Ιουλίου.

«Οι αμβλώσεις μπορούν να ξαναρχίσουν στην Λουιζιάνα», έγραψε αμέσως στο Twitter το Κέντρο για τα Αναπαραγωγικά Δικαιώματα, που εκπροσωπούσε τους ενάγοντες.

BREAKING: Center for Reproductive Rights says Louisiana’s trigger bans have been blocked by a state court in response to a lawsuit filed earlier today by the Center for Reproductive Rigths and Boies Schiller Flexner LLP. Abortion care will resume and a hearing is set for July 8 pic.twitter.com/MZ2txrs43c

— Shannon Heckt (@ShannonHeckt) June 27, 2022