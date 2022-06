Πόλεμος στην Ουκρανία: Βίντεο απεικονίζει τον τρόμο των πολιτών την ώρα της επίθεσης στο Κρεμεντσούκ

Στιγμές πρωτόγνωρου τρόμου κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας μετά την πυραυλική επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρεμεντσούκ.

Σε βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από γειτονικό πάρκο, φαίνονται γονείς και παιδιά να τρέχουν έντρομοι να βρουν σημείο να προφυλαχθούν καθώς «βρέχει» θραύσματα. Την ώρα των πυραυλικών επιθέσεων, στο πάρκο βρισκόταν αρκετός κόσμος – ένας άνδρας μάλιστα έπεσε μέσα στη λίμνη, στην προσπάθεια του να προφυλάξει τη σωματική του ακεραιότητα.

Οι πυροσβέστες έδωσαν πολύωρη μάχη με τη φωτιά στο εμπορικό κέντρο – οι νεκροί είναι τουλάχιστον 18, ενώ σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές αγνοούνται 36 άνθρωποι.

Δείτε το βίντεο

The moment of the explosion after the missile attack on the Amstor mall in Kremenchuk. pic.twitter.com/jwRavuyqtX

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 28, 2022