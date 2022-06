Εισβολή στο Καπιτώλιο: Μάρτυρας περιγράφει πώς ο Τραμπ επιχείρησε να αρπάξει το τιμόνι από τη μυστική υπηρεσία

Αποκαλύψεις που ρίχνουν φως στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021, όταν ένας όχλος οπαδών του Τραμπ εισέβαλε στο Καπιτώλιο, έκανε η Κάσιντι Χάτσινσον, βοηθός του τελευταίου επιτελάρχη του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, Μαρκ Μίντοους.

Η Χάτσινσον περιέγραψε λεπτομερώς στην επιτροπή της Βουλής -που διερευνά την επίθεση- τι είδε εκείνη την ημέρα, μεταξύ άλλων το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε να συμμετάσχει ο ίδιος στην πορεία προς το Καπιτώλιο και προσπάθησε να αποσπάσει το τιμόνι της λιμουζίνας από πράκτορα της ασφάλειας του για να ενταχθεί στο βίαιο όχλο.

Η Κάσιντι Χάτσινσον αποκάλυψε ότι ανώτατα στελέχη της Δυτικής Πτέρυγας, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του προέδρου, είχαν προειδοποιηθεί για τη συγκέντρωση κι ότι θα μπορούσε να βγει εκτός ελέγχου.

Κατέθεσε ότι ο πρώην πρόεδρος γνώριζε ότι το πλήθος που συγκέντρωσε στην Ουάσιγκτον στις 6 Ιανουαρίου 2021 ήταν οπλισμένο και θα μπορούσε να γίνει βίαιο, αλλά ήθελε να αρθούν τα μέτρα ασφαλείας επειδή ισχυρίστηκε ότι οι υποστηρικτές του δεν ήταν εκεί για να του επιτεθούν.

Breaking news: Former president Donald Trump was so “irate” that he wasn’t being driven to the Capitol following his speech on the Ellipse on Jan. 6, 2021, that he attempted to grab the steering wheel of his limousine, Cassidy Hutchinson testified in a House hearing Tuesday. pic.twitter.com/MwBJuG1GYQ

— The Washington Post (@washingtonpost) June 28, 2022