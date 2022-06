Στόλτενμπεργκ: Άμεση απειλή η Ρωσία – Γρήγορα η ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας

«Άμεση απειλή» για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε τη Ρωσία ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ. Μιλώντας κατά την έναρξη της δεύτερης ημέρας της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, ο κ. Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι «θα πούμε ξεκάθαρα ότι η Ρωσία αντιπροσωπεύει μια άμεση απειλή για την ασφάλειά μας».

#UPDATE NATO leaders meeting in Madrid are set to label Russia a menace to their security as they overhaul the alliance’s defences in response to the war on Ukraine, NATO chief Jens Stoltenberg said.

“We’ll state clearly that Russia poses a direct threat to our security” pic.twitter.com/2NkD5To923

