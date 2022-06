Μπάιντεν: Ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη – Δύο επιπλέον μοίρες F-35 στη Βρετανία

Σε ενίσχυση των δυνάμεών τους στην Ευρώπη προχωρούν οι ΗΠΑ, μετά τις ρωσικές απειλές και με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, ώστε το NATO να μπορεί «να απαντήσει σε απειλές από όλες τις κατευθύνσεις και σε όλους τους τομείς: στο έδαφος, στον αέρα και στην θάλασσα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη.

Στη σύνοδο κορυφής της Ατλαντικής Συμμαχίας «που γράφει Ιστορία», όπως δήλωσε, ο κ. Μπάιντεν ανήγγειλε ενισχυμένη παρουσία των Αμερικανών στρατιωτικών και δυνατοτήτων στην Ισπανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τις χώρες της Βαλτικής, τη Βρετανία, τη Γερμανία και την Ιταλία. «Έχουμε έρθει στο ραντεβού» και «αποδεικνύουμε ότι το NATO είναι πιο απαραίτητο από ποτέ», σημείωσε επίσης ο κ. Μπάιντεν, έχοντας στο πλευρό του τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναπτύξει αυτήν τη χρονιά «20.000 επιπλέον στρατιωτικούς στην Ευρώπη για να ενισχύσουμε τις γραμμές μας σε απάντηση στις επιθετικές πρωτοβουλίες της Ρωσίας». Ο Μπάιντεν επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι η Ουάσιγκτον θα αυξήσει από 4 σε 6 τον αριθμό των αντιτορπιλικών στην ναυτική βάση της Ρότα στην Ισπανία.

Η πρώτη παγκόσμια δύναμη θα δημιουργήσει εξάλλου στην Πολωνία «ένα μόνιμο γενικό επιτελείο του 5ου σώματος του αμερικανικού στρατού». «Θα διατηρήσουμε μια επιπρόσθετη ταξιαρχία» που θα απαρτίζεται από συνολικά 5.000 άτομα, η οποία θα εδρεύει στη Ρουμανία, δήλωσε επίσης ο κ. Μπάιντεν, και θα προχωρήσουμε σε «επιπρόσθετες αναπτύξεις στις χώρες της Βαλτικής».

«Θα στείλουμε δύο πρόσθετες μοίρες» μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Βρετανία και «θα αναπτύξουμε επιπρόσθετες δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας» στη Γερμανία και την Ιταλία, πρόσθεσε. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «ήθελε μια ‘φινλανδοποίηση’ της Ευρώπης», αλλά παίρνει αντιθέτως μια «NATOποίηση’ της Ευρώπης», σχολίασε εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του.

Οι σύμμαχοι του NATO θα συνεχίσουν να προμηθεύουν την Ουκρανία με όπλα για να μπορεί να αμυνθεί απέναντι στη Ρωσία για όσο καιρό χρειαστεί, δήλωσε από την πλευρά του ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς.

«Είναι καλό που οι χώρες που συγκεντρώνονται εδώ, όπως και πολλοί άλλοι, συμβάλλουν ώστε η Ουκρανία να μπορεί να αμυνθεί – παρέχοντας οικονομικά μέσα, ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και παρέχοντας τα όπλα που χρειάζεται επειγόντως η Ουκρανία» ανέφερε ο κ. Σολτς προσερχόμενος στις συνομιλίες κατά την δεύτερη ημέρα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. «Το μήνυμα είναι: θα συνεχίσουμε να το κάνουμε – και να το κάνουμε εντατικά – για όσο καιρό χρειαστεί, για να μπορεί η Ουκρανία να αμυνθεί», πρόσθεσε.

«Άμεση απειλή» για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε τη Ρωσία ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ. Μιλώντας κατά την έναρξη της δεύτερης ημέρας της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, ο κ. Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι «θα πούμε ξεκάθαρα ότι η Ρωσία αντιπροσωπεύει μια άμεση απειλή για την ασφάλειά μας».

#UPDATE NATO leaders meeting in Madrid are set to label Russia a menace to their security as they overhaul the alliance’s defences in response to the war on Ukraine, NATO chief Jens Stoltenberg said.

“We’ll state clearly that Russia poses a direct threat to our security” pic.twitter.com/2NkD5To923

— AFP News Agency (@AFP) June 29, 2022