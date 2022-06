Τουρκία: Θα ζητήσει από Φινλανδία και Σουηδία την έκδοση 33 υπόπτων για «τρομοκρατία»

Την έκδοση 33 υπόπτων για «τρομοκρατία» θα ζητήσει η Τουρκία από τη Φινλανδία και τη Σουηδία, στο πλαίσιο της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Μπεκίρ Μποζντάγκ.

#BREAKING Turkey to seek extradition of 33 ‘terror’ suspects from Finland, Sweden under NATO deal: justice minister pic.twitter.com/osQgWonsM1

Σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι παραμένουν σε εκκρεμότητα οι φάκελοι έξι μελών του PKK και έξι μελών της οργάνωσης FETO στη Φινλανδία.

Σε ό,τι αφορά τη Σουηδία, οι φάκελοι που παραμένουν σε εκκρεμότητα είναι 10 για μέλη του PKK και 11 για μέλη της FETO, οργανώσεις τις οποίες η Άγκυρα θεωρεί «τρομοκρατικές».

Όπως τόνισε ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης, θα σταλεί υπενθύμιση ως προς τα αιτήματα έκδοσής τους.

Turkish Justice Minister Bekir Bozdag says:

– Files of 6 PKK, 6 FETO members in Finland and 10 FETO, 11 PKK members in Sweden are pending

– After memorandum, we will rewrite and remind about their extradition

— TRT World Now (@TRTWorldNow) June 29, 2022