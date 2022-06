ΝΑΤΟ: Καταγγελία της «αποτρόπαιας αγριότητας» της Ρωσίας στην Ουκρανία

Η Ουκρανία μπορεί να υπολογίζει στην υποστήριξη του ΝΑΤΟ «για όσο χρόνο χρειασθεί», δήλωσε σήμερα στην Μαδρίτη ο γενικός γραμματέας Γενς Στόλτενμπεργκ, κατά την σύνοδο κορυφής της Ατλαντικής Συμμαχίας, οι ηγέτες των χωρών μελών της οποίας κατήγγειλαν την «αποτρόπαια αγριότητα» της Μόσχας.

Καθορίζοντας ένα σχέδιο αντιμετώπισης για τις απειλές και τις προκλήσεις, η συμμαχία υποσχέθηκε να «υπερασπιστεί κάθε εκατοστό» της επικράτειάς της.

Η συνέντευξη Τύπου του Στόλτενμπεργκ

🔴 Join me LIVE for my press conference at the #NATOSummit

📍Madrid 🇪🇸#NATO | #OTANMadrid2022 https://t.co/EckYLBHviQ

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 29, 2022