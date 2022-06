Μισέλ σε Ερντογάν: Οι διαφορές πρέπει να επιλύονται μόνο ειρηνικά και με αποκλιμάκωση

Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδροι Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του πρόεδρο του Σαρλ Μισέλ οι δύο άνδρες συνομίλησαν για την τουρκική υποστήριξη στα Ηνωμένα Έθνη όσον αφορά τις προσπάθειες για την απεμπλοκή των εξαγωγών σιτηρών από την Ουκρανία.

Παράλληλα, όπως ανέφερε o κ. Μισέλ εξέφρασε στον Τούρκο πρόεδρο την ανησυχία του για όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο προσθέτοντας πως οι διαφορές μπορούν να επιλυθούν μόνο ειρηνικά και με αποκλιμάκωση. Ακόμη ο κ. Μισέλ υποστήριξε πως οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας.

