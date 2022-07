Εκτός… κυρώσεων η ρώσικη σαλάτα – Στο μενού της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

Αίσθηση προκάλεσε σε δημοσιογράφους και ξένους αξιωματούχους το γεγονός ότι στο εστιατόριο του κτιρίου, όπου στεγαζόταν η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, ανάμεσα στα ορεκτικά που πωλούνταν ήταν και η… ρώσικη σαλάτα.

Το πιάτο που ονομάζεται «ensaladilla Rusa» στα ισπανικά και μεταφράστηκε στα αγγλικά ως «ρωσική πατατοσαλάτα» («potatoes salad Russian style») ήταν πρώτο-πρώτο στο μενού και – αν μη τι άλλο – προκάλεσε ουκ ολίγα σχόλια σε μια σύνοδο όπου η Ρωσία για άλλη μια φορά καταδικάστηκε από τη διεθνή κοινότητα για την επίθεση στην Ουκρανία.

«Ρωσική σαλάτα σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ; Εξεπλάγην λίγο από τη συγκεκριμένη επιλογή του πιάτου», σχολίασε ο δημοσιογράφος Ινιάκι Λόπεζ στο ισπανικό μέσο ενημέρωσης La Sexta.

Το πιάτο αποδείχτηκε ανάρπαστο παρά το όνομά του και το γεγονός ότι πωλούνταν αντί του ποσού των 8 (!) ευρώ, καθώς μέσα σε λίγες ώρες εξαντλήθηκε. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι την επόμενη μέρα μετονομάστηκε σε «παραδοσιακή σαλάτα».

Με τις πατάτες, τη μαγιονέζα και τα λαχανικά της, η ρώσικη είναι ένα ιδιαίτερα δημοφιλές tapa – δηλαδή μικρό πιάτο ή ορεκτικό – στην Ισπανία.

Ωστόσο, όπως έχει γίνει και με άλλα ρωσικά πράγματα από την αρχή του πολέμου, κάποιοι Ισπανοί σεφ και ιδιοκτήτες εστιατορίων αποφάσισαν να αλλάξουν το όνομα του δημοφιλούς αυτού ορεκτικού.

Ο σεφ Χοσέ Αντρές πρόσθεσε και τοματίνια και μετονόμασε το πιάτο σε «ουκρανική σαλάτα» κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε στους ξένους υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών που βρέθηκαν στην Ισπανία την Τρίτη.

And starting tomorrow officially I’m announcing that the iconic Spanish tapa: Ensaladilla Rusa…..will change its name to Ensaladilla Kiev or Ensaladilla Ucraniana….at all my restaurants!!! https://t.co/NSb8HKcUaY

— José Andrés (@chefjoseandres) May 14, 2022