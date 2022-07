ΕΕ: Επικοινωνία Μπορέλ – Κουλέμπα πριν από τη συνάντηση των G20

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε., Ζοζέπ Μπορέλ, είχε επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα.

Discussed with Foreign Minister @DmytroKuleba ahead of @G20 meeting, where we will reaffirm strong EU support to Ukraine, address impacts of global food crisis caused by Russian invasion and call for urgent unblocking of Black Sea ports by Russia.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 2, 2022