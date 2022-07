Δανία: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάγης – Συνελήφθη ένας ύποπτος (βίντεο)

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε ότι πολλοί άνθρωποι χτυπήθηκαν από πυρά στο εμπορικό κέντρο Fields, στη συνοικία Άμαγκερ, στην Κοπεγχάγη σήμερα το απόγευμα.

Η αστυνομία της Κοπεγχάγης σε ανάρτησή της στο Twitter γράφει ότι αστυνομικοί στάλθηκαν στο εμπορικό κέντρο μετά από αναφορές για πυροβολισμούς.

Όπως ανακοινώθηκε αργότερα, η αστυνομία συνέλαβε ένα πρόσωπο που σχετίζεται με τους πυροβολισμούς, ενώ δεν υπάρχει προς το παρόν καμία πληροφορία για τα κίνητρα του δράστη.

Όταν ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί, περίπου 100 άνθρωποι έτρεξαν να φύγουν από το εμπορικό κέντρο, σύμφωνα με μαρτυρίες τις οποίες επικαλούνται τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία κάλεσε όσους βρίσκονται μέσα στο εμπορικό κέντρο να παραμείνουν εκεί και να περιμένουν την άφιξη των αστυνομικών ενώ ζήτησε από όλους τους άλλους να μην πλησιάζουν στην περιοχή.

Το εμπορικό κέντρο Field’s, στη συνοικία Άμαγκερ, βρίσκεται ανάμεσα στο κέντρο της πόλης και το διεθνές αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

#BREAKING Possible terror attack in #Copenhagen, #Denmark. Man on a shooting rampage inside ‘Fields’ shopping mall. Several people shot according to Danish police.

The 25th of June – #Oslo experienced a islamistic terror attack, connected? https://t.co/CeWUpzumkC pic.twitter.com/17liSKP6a9 — 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 (@MArizanti) July 3, 2022

There is a shooting in Field’s. Near Royal Arena where Harry Styles was going to have a concert in 1.5 hours. #Copenhagen #fields #royalarena pic.twitter.com/zNF9pOGFRB — Steve Pedersen Hinrup (@HinrupSteve) July 3, 2022

Man with automatic weapon seen at Field’s shopping center, Copenhagen pic.twitter.com/pFtOWdLrsb — omarinho (@tatamata1899) July 3, 2022

Με πληροφορίες από ΑΠΕ

